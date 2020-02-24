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Более 60% граждан США высказали уверенность в переизбрании Трампа

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Почти две трети американцев убеждены, что Дональд Трамп будет переизбран на пост президента США в ноябре 2020 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 февраля результаты совместного опроса телеканала CBS и исследовательской службы YouGov.

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Анкетирование проводилось с 20 по 22 февраля, в нем приняли участие 10 тыс. зарегистрированных избирателей.

Согласно данным опроса, 65% респондентов, независимо от их личного голосования, считают, что Трамп «определенно» или «вероятно» победит на грядущих выборах. Это на 1% меньше, чем несколько недель назад.

В свою очередь, 35% американцев считают, что он «вряд ли» или «определенно не» выиграет.

Абсолютное большинство (90%) сторонников Республиканской партии не сомневаются в переизбрании Трампа на второй срок. С ними солидарны более трети демократов.

Определились с кандидатом, за которого проголосуют в ноябре, всего 60% опрошенных.

4 февраля институт общественного мнения Gallup сообщил о рекордном рейтинге одобрения Трампа.

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