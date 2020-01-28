Более 70% жителей США опасаются вспышки пневмонии

Почти три четверти жителей США (74%) опасаются потенциальной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Morning Consult, опубликованные на ее сайте.

Около 47% опрошенных также уверены, что заражен будет кто-то из штата, в котором они проживают. Большинство американских граждан поддержали запреты на поездки, усиление контроля в аэропортах и карантинные меры для предотвращения распространения вируса.

При этом 85% респондентов поддерживают решение китайского правительства об ограничении поездок в районы страны, в которых зафиксирована вспышка пневмонии. В распространении вируса в США многие обвинили Пекин.

Ранее 28 января сообщалось, что общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек. Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.