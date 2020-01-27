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Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV в России. Об этом 27 января сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что «Мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» подготовлены в соответствии с поручением правительства 24 января.

«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Первые сообщения о распространении пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань появились 31 декабря. Позже ученые установили, что причиной вспышки стал новый вид коронавируса.

К 27 января число зараженных превысило 2,7 тыс. человек, скончались 80 пациентов.

По словам китайских властей, пока механизм распространения заболевания плохо изучен, однако выяснилось, что заразиться можно даже в инкубационный период. Случаи заражения уже фиксировали в Японии, США, Франции, Малайзии, Южной Корее и Канаде.

Ранее были перечислены первые признаки заболевания.

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