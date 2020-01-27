ВОЗ изменила оценку риска распространения нового коронавируса из Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска в отношении коронавируса из Китая. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство France Presse.

«В понедельник мировое сообщество заявило, что глобальный риск смертельного вируса в Китае был «высоким», допустив ошибку в своих предыдущих отчетах о том, что он «умеренный», — говорится в материале.

Таким образом, на текущий момент ситуация обстоит следующим образом: очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй).

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

По состоянию на 27 января известно о 2835 зараженных коронавирусом. Из них погибли 81, а 57 — вылечились.