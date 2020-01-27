В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

По данным журналистов, скончавшийся — 50-летний мужчина, который заболел 22 января. На тот момент он находился в городе Ухане провинции Хубэй — эпицентре инфекции.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».