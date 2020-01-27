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Число зараженных коронавирусом в Китае выросло до 2835 человек

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае выросло до 2835 человек. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 27 января.

Отмечается, что в настоящее время известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 погибли, 57 — вылечились.

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Китайские медики уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

В конце декабря в Ухане (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

На текущий момент известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

27 января первый случай коронавируса был зафиксирован на Украине. Эпизоды с зараженными, которые фиксировались в России, не подтвердились.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию. Рейсы из Уханя в Москву отменены.

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