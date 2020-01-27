Туристы Tez Tour вернутся с Хайнаня до 4 февраля

Туроператор Tez Tour планирует до 4 февраля включительно вывезти всех российских туристов с острова Хайнань в Китае из-за угрозы заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе туроператора.

«На данный момент желания вернуться с отдыха раньше срока туристы не изъявляли. Последние вывозные рейсы из аэропорта Санья (Хайнань. — Ред.) запланированы 3 февраля в Уфу, 4 февраля — в Екатеринбург и Казань», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Tez Tour после рекомендаций Ростуризма приостановил продажу туров в Китай.

Ранее в этот день сообщалось, что на Хайнане от коронавируса скончалась 80-летняя женщина, которая приехала на курорт из Уханя. На острове зафиксирован 31 случай заражения, причем четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования.

Ранее в этот день сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли и только двоих выписали из больниц.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других стран, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.