Число зараженных коронавирусом в Китае за сутки выросло на треть

В Китае за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли и только двоих выписали из больниц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

«26 января 30 регионов страны сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, новых тяжелых случаев — 137», — говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь, Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.