В Китае начали тестировать лекарство от ВИЧ для лечения коронавируса

Китайские органы здравоохранения тестируют американское лекарство от ВИЧ для лечения нового типа коронавируса, сообщает в воскресенье, 26 января, Reuters со ссылкой на пресс-службу производителя лекарства AbbVie Inc.

Речь идет о препарате «Алувия», в России больше известном как «Калетра». Он используется в качестве антиретровирусной терапии и представляет собой комбинацию лопинавира и ритонавира.

Также китайские специалисты применяют для лечения распыленный альфа-интерферон. Его инфицированным дают вдыхать два раза в день.

По словам главы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

По последним данным, количество жертв пневмонии увеличилось до 57, а число подтвержденных случаев заболевания — до 2027.

Ранее в этот день в Китай направился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус для содействия в борьбе с эпидемией.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.