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В Роспотребнадзоре отметили снижение прироста заболеваемости коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Willie Siau/Keystone Press Agency
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В мире прирост заболеваемости новым коронавирусом, вспышка которого началась в Китае, начал снижаться. Об этом в понедельник, 27 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«По официальной регистрации 2840 случаев и 80 человек погибших, я бы хотела обратить внимание, что в течение недели ежедневный прирост составлял коэффициент 1,5, сегодняшние цифры первый раз показывают коэффициент сниженный — 1,3», — цитирует ее «РИА Новости».

Попова выразила надежду на то, что снижение коэффициента связано с профилактическими мерами, приводящимися в Китае.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что большинство людей (80%), заболевших коронавирусом, старше 60 лет, пишет «Газета.ру».

Вирус распространяется в КНР с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом еще в нескольких странах, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса стали дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции. Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.

27 января сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц. Согласно последним данным, общее число зараженных в Китае выросло до 2,7 тыс. Жертвами пневмонии, вызванной инфекцией, всего стали 80 человек.

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