В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян

В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

«По состоянию на сегодняшний день мы располагаем информацией о 140 российских гражданах, которые находятся в провинции Хубэй, это те, кто сами вышли на связь по специально открытому нами каналу, написали нам на электронную почту, 75 из них — студенты», — рассказал он агентству.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что среди граждан России заразившихся или с подозрением на заражение новым коронавирусом нет.

Ранее в этот день сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли и только двоих выписали из больниц.

По последним данным, всего жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь, Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.