На острове Хайнань зафиксировали первый летальный случай от коронавируса

На острове Хайнань в Китае от нового коронавируса скончалась 80-летняя женщина, которая приехала на курорт из Уханя. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в комитете по здравоохранению провинции Хайнань.

По состоянию на 7:00 мск 27 января на Хайнане зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом, причем четыре человека находятся в тяжелом состоянии, передает «РИА Новости». Отмечается, что наибольшее число зараженных было выявлено в туристическом городе Санья, там от пневмонии пострадали 10 человек.

По последним данным, жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования.

Ранее в этот день сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц, пишет «Газета.ру».

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других стран, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.