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Вузы и школы Монголии закрылись из-за угрозы коронавируса

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Фото: Pixabay
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В Монголии до 2 марта закрылись все учебные заведения в качестве меры безопасности, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса из Китая. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство МОНЦАМЭ.

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«Так как вероятность заражения инфекцией высока, (в правительстве страны. — Ред.) решили приостановить работу вузов, центров профессионального обучения, международного детского центра «Найрамдал», школьного и дошкольного учреждения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 27 января будет ограничено движение автотранспорта и число пассажиров на пропускных пунктах на границе с Китаем.

Ранее в этот день сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.

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