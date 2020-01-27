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Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек

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Фото: REUTERS/Panumas Sanguanwong
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Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, возросло до 80 человек, а число зараженных превысило 2,4 тыс., пишет в понедельник, 27 января, The South China Morning Post.

26 января сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.

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26 января в Китай направился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус для содействия в борьбе с эпидемией.

По словам главы государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэя, эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Китайские специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения коронавируса.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется, поэтому в КНР на карантин закрыли порядка 10 городов.

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