Турфирмы Приморья приостановили организацию поездок в Китай

Приморские турфирмы приостановили организацию поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса, распространяющегося в КНР. Об этом в понедельник, 27 января, сообщают в пресс-службе правительства Приморского края.

«Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай как для организованных групп, так и индивидуальных туристов», — приводятся слова председателя правительства региона Константина Шестакова.

Кроме того, россиянам, в данный момент находящимся в Китае, рекомендовано не покидать территории гостиничных комплексов, за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.

Ранее в этот день сообщалось, что в КНР за сутки было зафиксировано 769 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека погибли, и только двоих выписали из больниц. По последним данным, жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования, пишет «Газета.ру».

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других стран, включая Австралию, Южную Корею, Непал, Малайзию, Японию, США, Францию и Канаду.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.