«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР <…> с 27 января авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», — рассказали агентству в компании.

Также авиаперевозчик заверил, что всем пассажирам, уже купившим билеты на остров, вернут их полную стоимость.

Ранее в этот день сообщалось, что на Хайнане от коронавируса скончалась 80-летняя женщина, которая приехала на курорт из Уханя. На острове зафиксирован 31 случай заражения, причем четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, жертвами пневмонии стали 80 человек, зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев инфицирования, пишет «Газета.ру».

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в ряде других стран, в том числе в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные. Также специалисты начали тестировать противовирусное лекарство от ВИЧ для лечения инфекции.

В свою очередь Роспотребнадзор подготовил меры для предупреждения распространения вируса 2019-nCoV в России.