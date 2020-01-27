Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

В настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса, заявил в понедельник, 27 января, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко.

«Уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, они лечат, они работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию. Мы их раздаем нашим ВИЧ-инфицированным детям для профилактики — такие как «Индинавир», «Саквинавир». Все эти препараты, слава богу, работают против коронавируса», — сказал он.

Онищенко добавил, что сейчас ученым известно о 39 коронавирусах. Информация о них собирается с 1965 года.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство случаев заражения было выявлено именно в этом городе, поэтому его изолировали «под карантин».

Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения. Вместе с тем китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

В российском Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками работают над экспресс-тестом на выявление вируса, он будет готов к февралю. Тест смогут применять в аэропортах.

Из-за активной заболеваемости новым вирусом стало известно, что больницы в России перейдут на строгий противоэпидемический режим.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае выросло до 2835 человек. 81 из них погибли. 57 — вылечились.