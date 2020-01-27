Прямой эфир
Сюжет:

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время около 30 препаратов работают против китайского коронавируса, заявил в понедельник, 27 января, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко.

«Уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, они лечат, они работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию. Мы их раздаем нашим ВИЧ-инфицированным детям для профилактики — такие как «Индинавир», «Саквинавир». Все эти препараты, слава богу, работают против коронавируса», — сказал он.

Вопрос времени: как и с какой скоростью распространяется коронавирус
Что следует знать о пневмонии нового типа — спецпроект «Известий»

Онищенко добавил, что сейчас ученым известно о 39 коронавирусах. Информация о них собирается с 1965 года.

Вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Большинство случаев заражения было выявлено именно в этом городе, поэтому его изолировали «под карантин».

Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения. Вместе с тем китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

В российском Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками работают над экспресс-тестом на выявление вируса, он будет готов к февралю. Тест смогут применять в аэропортах.

Из-за активной заболеваемости новым вирусом стало известно, что больницы в России перейдут на строгий противоэпидемический режим.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае выросло до 2835 человек. 81 из них погибли. 57 — вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса
В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020