Более 100 человек погибли от нового коронавируса в провинции Хубэй

Более 100 человек погибли от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки. Об этом сообщает китайская газета China Daily со ссылкой на официальные данные властей.

Всего по состоянию на 0:00 28 января в провинции Хубэй было зафиксировано 2714 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Указывается, что по поручению председателя КНР Си Цзиньпина премьер-министр страны Ли Кэцян прибыл в Ухань, чтобы предложить инструкции по борьбе с эпидемией. Также отмечается, что на профилактику Китай выделит 11,21 млрд юаней.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские эксперты до сих пор не установили источник происхождения инфекции. Предположительно, причиной возникновения коронавируса могли стать дикие животные.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в РФ.

24 января ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса. Среди методов борьбы с эпидемией фигурируют: проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляция и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.