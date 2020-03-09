Число заразившихся коронавирусом в США превысило 500

Порядка 512 человек заразились коронавирусом в США, сообщил 8 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В число заболевших вошли американцы, эвакуированные с лайнера Diamond Princess, а также заболевшие на корабле Grand Princess, который накануне пришвартовался в Окленде.

К настоящему моменту случаи заражения фиксировались в 33 штатах, пишет CNN. При этом скончался от заболевания 21 человек, 18 из них в штате Вашингтон.

В воскресенье губернатор Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил в Twitter, что число зараженных в штате превысило 100 человек.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным вирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 108 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

На первом месте по смертности от вируса — Италия, где умирает каждый 20-й заболевший, при этом по скорости распространения заболевания она на втором месте.

К 8 марта во Франции зарегистрировали уже более 1 тыс. случаев заражения. Также тяжелая обстановка с распространением COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее.