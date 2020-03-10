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Первые заражения коронавирусом зафиксированы в Буркина-Фасо и Монголии

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Фото: Global Look Press/Peng Yuan
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Новый тип коронавируса добрался до Буркина-Фасо. О первых двух случаях заражения сообщил местный новостной портал Burkina24 со ссылкой на минздрав страны.

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По информации портала, заболевшие старше 50 лет, и они недавно вернулись из Франции. Пациенты помещены в больницу на карантин.

У еще одного человека, который путешествовал с парой, результаты теста показали отрицательный результат, но он всё равно помещен на карантин, вместе со всеми, кто контактировал с парой.

По сообщению агентства Reuters, государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила 10 марта первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Накануне стало известно, что глава министерства культуры Франции Франк Риестер заразился коронавирусом.

По состоянию на 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.

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