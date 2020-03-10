Собянин сообщил о планах построить новую инфекционную больницу в Москве

Мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1, построят в столице. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

«В целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта», — цитирует сообщение «Москва 24».

Он подчеркнул, что каждый новый случай COVID-2019 требует госпитализации не только заболевшего, но и всех, кто с ним контактировал, если у них есть малейшие признаки ОРВИ, сообщается на сайте aif.ru.

Больницу построят в сжатые сроки из быстровозводимых конструкций, но ее оснастят самым современным медицинским оборудованием, передает НСН.

По его словам, ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, а это в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны, пишет РИАМО.

5 марта Собянин сообщил, что в столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме находятся больницы, поликлиники, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы.

С 10 марта до занятий в московских образовательных учреждениях не допускаются преподаватели и ученики, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в Россию.

Всем, кто прилетел из Италии в Москву теми же рейсами, что и заболевшие, предписано перейти на самоизоляцию и обратиться к врачам.

Неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с инфекцией сложилась в Иране, Китае и Южной Корее.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.