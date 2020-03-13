Фильмы и катастрофа: отменят ли Каннский фестиваль и ММКФ из-за COVID-19

Каннский и Московский кинофестивали вовсю ведут аккредитацию прессы, но всё меньше людей верит, что эти мероприятия состоятся. Из-за пандемии коронавируса уже были отменены МКФ в Салониках и MipTV, перенесен CanneSeries, в престижном американском SXSW отказались участвовать все крупные игроки рынка — так что в итоге отменился и он. Вестники индустрии рапортуют о потерях от $2 млрд до $5 млрд. Совместно с экспертами «Известия» выяснили, стоит ли планировать посещение ММКФ и Канн этой весной и что, кроме пандемии, может помешать нормальной работе фестивалей.

Каннам не нужны клиенты

73-й Каннский кинофестиваль должен пройти с 12 по 23 мая. Московский — с 22 по 29 апреля. 16 апреля Канны обещают пресс-конференцию, где объявят конкурсную программу: известно, что судить будет жюри под руководством режиссера Спайка Ли. Однако крупнейшие в мире фестиваль и кинорынок вряд ли смогут пройти в штатном режиме.

Во Франции вышло положение, запрещающее мероприятия численностью более 5 тыс. человек, а потом еще одно — с ограничением уже до 1 тыс. (срок его действия пока до 15 апреля). А только на одном Каннском кинорынке в прошлом году побывало более 12 тыс. участников. Но у положения есть оговорка об исключениях, регламентированных правительством, поэтому Канны пока высказываться не спешат. Директор МКФ Тьерри Фремо и отборщик для Канн по бывшему СССР Жоэль Шапрон отказались комментировать «Известиям» риск отмены или переноса фестиваля.

Директор Каннского кинорынка Жером Пайяр высказался в Facebook: «Простите, ребята, но фестиваль пройдет в мае, как обычно. Мероприятия, которые отменяются сейчас, базируются на бизнесе, и они отменяются, потому что их отменяют крупные клиенты. Фестивалю не нужны клиенты, чтобы существовать, а участники кинорынка — независимые компании, а не мейджоры». Однако затем в другом комментарии он отметил, что фестиваль «ведет переговоры с отелями, чтобы они вернули деньги в случае отмены ивента».

Известно также, что фестиваль не оформил страховку на случай отмены из-за пандемии, хотя это грозит потерей всего бюджета — около €20 млн. Правда, есть шанс, что договор еще можно заключить на условиях, которые с каждым днем будут становиться всё менее комфортными. Последнее официальное высказывание представителей Канн на этот счет было от президента фестиваля Пьера Лескюра — он сказал, что если к апрелю пандемия не снизит темпов, фестиваль отменят.

Идеи, табу и стриминг

Отмена Канн очень невыгодна для региона: фестиваль и рынок составляют существенный его источник дохода — около сотни миллионов евро. Но не только это важно. Канны — важнейший идеологический форпост кинематографа, и то, что прошлогодний победитель основного конкурса «Паразиты» стал обладателем «Оскаров» в главных номинациях, подтверждает его значение.

Оно, кстати, и так оказалось под ударом из-за непопулярного решения руководства не принимать картины стриминговых платформ. За счет этого табу другие смотры вырвались вперед, и сегодня Венеция кажется более прогрессивной, чем Канны: не случайно другой важный фильм прошлого года «Джокер» победил именно там.

Отмена Канн повлечет еще большие репутационные потери — фестиваль может утратить лидерство в имиджевой гонке и эстафету легко подхватит, скажем, Торонто или вновь набирающий силу Берлин. Последний только что получил дополнительные очки, наградив иранского режиссера-диссидента Мохаммада Расулофа прямо перед тем, как на родине его приговорили к судебному сроку.

Кроме того, на Канны давит движение #metoo, заставляя его руководство решать, как поступить при отборе фильмов — например, стремиться ли к гендерному паритету. Пока позиция отборщиков четкая: главный принцип — художественный. Как рассказал «Известиям» Жоэль Шапрон, он не будет выбирать картину только потому, что ее сняла женщина.

— Акцент на равноправие был нужен, — отметил он, — но сейчас необходимо приостановить эту волну. Важно, чтобы женщины обучались киноделу на факультетах, где их практически не было раньше, и примерно в том же количестве, что и мужчины. Дальше будем смотреть на результат. Есть талантливые женщины, есть бездарные мужчины — и наоборот.

Харассмент — больное место Канн. Еще не забылся скандал вокруг фильма «Жизнь Адель», когда актриса Леа Сейду обвинила режиссера Абделатифа Кешиша, дав повод феминистским движениям осудить и фестиваль. Огромным тюремным сроком завершилось нью-йоркское дело Харви Вайнштейна — фильмы его компании не раз получали призы в Каннах. По словам кинодистрибутора Сэма Клебанова, история киномагната вряд ли отразится на фестивале, а вот недавний конфуз с обладателем «Золотой пальмовой ветви» Романом Полански может дать активисткам #metoo дополнительный козырь.

— Вайнштейн уже давно низвергнут с олимпа, для Канн сейчас актуальнее всего то, что происходит вокруг Полански, особенно в связи с «Сезаром», — поделился Сэм Клебанов с «Известиями».

Имеется в виду скандал на церемонии награждении главной французской кинопремии, куда Полански, опасаясь провокаций, не пришел, но при объявлении его фамилии с десяток кинематографисток покинули зал. Каннам, если они состоятся, придется решить для себя, готовы ли они поступиться респектабельностью и бросить вызов влиятельному движению, мгновенно уничтожающему карьеры.

Программный директор Московского кинофестиваля (ММКФ) Кирилл Разлогов считает, что этот вызов будет брошен.

— Директор Тьерри Фремо оценивает качество фильма не по физическим свойствам его создателя, — рассказал он «Известиям». — Он понимает, что художники — люди своеобразные, со своими отклонениями, зачастую психическими. И чем больше у них отклонений, тем более талантливыми получаются произведения.

Москва вирусу не верит

В Москве тоже отменяется одно мероприятие за другим, но пока нет ни одного закона, который бы являлся объективным препятствием для проведения ММКФ. Запрещено собираться в одном месте более чем 5 тыс. человек? В кинотеатре «Октябрь» теоретически может оказаться и больше, но не в одном зале точно.

— Никаких изменений на данный момент нет, фестиваль должен состояться, — сказал «Известиям» куратор документальной программы Сергей Мирошниченко. — Наша вирусология когда-то была лучшей в мире, надеюсь, что и сегодня она на высоте и может справиться с COVID-19.

И всё же никто не знает, что ждет фестиваль, считает Кирилл Разлогов. Если особый режим будет сохранен, то зарубежные гости из стран карантинного кольца не смогут приехать. Но приглашенные из других государств прибудут, опасений по отношению к России у них нет.

— Ситуация может измениться, но от нас это не зависит. В случае форс-мажора фестиваль могут отменить за 10 минут до начала, и все это поймут. Но сейчас мы готовим смотр так, будто он пройдет в соответствующие сроки , — заверил программный директор.

По поводу программы ММКФ эксперты сходятся в том, что она в отличие от многих фестов не подвержена внешнему давлению. Ведутся, например, переговоры о показе некоторых фильмов проекта «Дау», включая «Наташу» и «Дегенерацию».

— То, что является откровенной пропагандой, мы не берем, а если это нечто острое и проблемное, но искусство, — это наше, — заметил Сергей Мирошниченко.

Зато реальной проблемой Москвы стали стриминги — регламент фестиваля категории «А» не позволяет показывать картины, которые уже выложены в интернете, а «Нетфликс» не готов откладывать премьеры, чтобы дождаться показа на ММКФ.