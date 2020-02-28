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Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте

Обвинения звезд в сексуальных домогательствах — справедливое возмездие или способ сломать карьеру
Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте
2020-02-28 15:31:10">
2020-02-28 15:31:10
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Оскароносный режиссер Роман Полански отказался прийти на церемонию вручения премии «Сезар», хотя он номинирован в 12 категориях за фильм «Офицер и шпион». Он заявил, что опасается провокаций из-за обвинений в харассменте.

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Культурный мир разделился на два лагеря. Одни считают, что харассмент — бич современного общества. Другие заявляют, что проблема надуманна. Как бы там ни было, многим обвиняемым разрушили карьеры, но обвинители заявляют, что и те сломали жизни своим жертвам. Полански и Вайнштейн, Джексон и Спейси, Доминго и фон Триер — все ситуации полны противоречий и не дают быстрых ответов на законные вопросы. «Известия» рассказывают о восьми самых громких случаях «звездного» харассмента.

Роман Полански

Еще в 1977 году режиссер был арестован по обвинению в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Полански вел переговоры со следствием и согласился признать вину — за это ему якобы обещали условный срок. Когда выяснилось, что дело слишком серьезное, режиссер покинул США и больше никогда туда не возвращался. В Штатах он до сих пор числится в розыске, что не помешало Американской киноакадемии наградить его «Оскаром» за режиссуру «Пианиста» (заочно).

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Полански
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Degun-Paoli
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В 2019 году актриса Валентина Монье рассказала, что Полански ее изнасиловал без малого 45 лет назад. Хода делу не дали — с точки зрения французского законодательства срок давности истек. Однако о домогательствах режиссера заявили еще 12 женщин. Полански все обвинения отрицает.

Харви Вайнштейн

Судебное решение по делу создателя компании Miramax вынесут 11 марта в Нью-Йорке. Пока его признали виновным по двум эпизодам, а всего с октября 2017 года о сексуальных домогательствах со стороны продюсера заявили более 80 женщин. Однако самые известные из них — Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Гвинет Пэлтроу — в суде не выступили. В скором времени Вайнштейну предстоит еще один суд по аналогичным делам — в Лос-Анджелесе

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Ванштейн
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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В 2019 году его адвокаты договорились с 30 истицами о выплате компенсаций в $25 млн, но это не помогло. Вайнштейн, некогда один из самых влиятельных людей в индустрии, потерял свою компанию, и уже по первому суду ему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам он отрицает все обвинения: всё происходило по взаимному согласию, утверждает продюсер.

Ларс фон Триер

Единственный фильм, в котором сыграла певица Бьорк, — «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. В Каннах ее наградили за лучшую женскую роль, а фон Триера — «Золотой пальмовой ветвью» за лучший фильм. Уже во время съемок ходили слухи о скандалах на площадке, Бьорк с фон Триером ругались так, что производство картины несколько раз было под угрозой срыва, и режиссер вполне серьезно подумывал найти другую актрису.

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Бьорк и фон Триер
Фото: REUTERS/Fred Prouser
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В 2017 году Бьорк на своей странице в Facebook написала, что фон Триер постоянно лез к ней с объятиями, шептал непристойные предложения и даже обещал проникнуть в ее гостиничный номер ночью через балкон, причем жена фон Триера во время «приставаний» чаще всего была рядом. Режиссер все эти обвинения публично отверг. В суд певица не подавала.

Пласидо Доминго

Два десятка сотрудниц Вашингтонской и Лос-Анджелесской опер обвинили певца в злоупотреблении служебным положением и сексуальных домогательствах — он возглавлял эти институции в разное время, начиная с 1980-х годов. В результате обвинений Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы, отменил несколько выступлений, в США с ним расторгают контракты. В феврале он отменил два концерта в Испании. В других странах, в том числе в России, выступления певца проходят по-прежнему с аншлагами. На днях Доминго принес извинения обвинившим его женщинам и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

— Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, они переживали, что это повлияет на их карьеру. Хотя это не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя таким образом, — отметил певец.

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Дастин Хоффман

Анна Грэм Хантер заявила, что на съемках картины «Смерть коммивояжера» в 1985 году, где она работала ассистентом продюсера, актер вел себя неподобающе и постоянно в ее присутствии говорил о сексе. Вслед за Хантер продюсер Венди Рисс Гатсиоунис также заявила, что Хоффман непристойно шутил про секс. До суда дело не дошло — актер принес Хантер публичные извинения, отметив, что он не хотел ее обидеть.

Майкл Джексон

При жизни музыканта на него дважды подавали в суд, обвиняя в домогательствах. В первый раз Джексон заплатил отступные семье Джордана Чендлера, во второй — суд не нашел достаточных улик по делу Гэвина Арвизо. В 2019 году на телеканале НВО вышел скандальный документальный фильм, где Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подробно описывали, как певец склонял их к сексуальной связи. А также угрожал тюрьмой, если они кому-нибудь об этом расскажут. Наследники Джексона подали на руководство канала в суд, требуя $100 млн за унижение и нарушение авторских прав. Тяжба продолжается по сей день.

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Джексон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nicolas Reed

Вуди Аллен

В 1992 году семилетняя Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена и Мии Фэрроу, обвинила режиссера в сексуальном насилии. Девочка рассказала о странных действиях отца лечившему ее доктору, и тот сообщил в полицию. Расследование длилось 14 месяцев, но до суда не дошло — Аллен и Фэрроу решили, что он будет травматичным для Дилан.

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Дилан и Миа Фэрроу

Дилан и Миа Фэрроу

Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В 2014-м Дилан снова потребовала наказать Вуди Аллена. Ее сводный брат Ронан Фэрроу (он как журналист расследовал дело Харви Вайнштейна) поддержал ее свидетельства, а другой брат, Мозес, утверждал, что они ложные. В результате американский прокат картины «Дождливый день в Нью-Йорке» был сорван. Актеры, работавшие с Вуди Алленом, публично высказались о том, что жалеют о сотрудничестве с ним.

Кевин Спейси

В 2017 году актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси приставал к нему. Произошло это, когда Рэппу было 14 лет. Актер в ответ выступил с каминг-аутом — заявил о своей бисексуальности, сказал, что не помнит такого, но сожалеет о случившемся, если это произошло. Затем несколько актеров также публично пожаловались на домогательства Спейси, а восемь участников команды сериала «Карточный домик» упрекнули его за неуместные прикосновения.

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Спейси
Фото: REUTERS/Nicole Harnishfeger

Съемки приостановили. Спейси уволили. Режиссер Ридли Скотт срочно вырезал из фильма «Все деньги мира» всю роль Спейси и переснял его сцены. Из 30 обвинений одно дошло до суда, но в июле 2019 года дело было прекращено за неимением доказательств. Под Рождество 2018 года он выпустил короткое видеообращение от лица Андервуда, главного героя «Карточного домика». Его персонаж заявил, что не признает свою вину. Пока о новых проектах с участием Спейси неизвестно.

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