Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте

Оскароносный режиссер Роман Полански отказался прийти на церемонию вручения премии «Сезар», хотя он номинирован в 12 категориях за фильм «Офицер и шпион». Он заявил, что опасается провокаций из-за обвинений в харассменте.

Культурный мир разделился на два лагеря. Одни считают, что харассмент — бич современного общества. Другие заявляют, что проблема надуманна. Как бы там ни было, многим обвиняемым разрушили карьеры, но обвинители заявляют, что и те сломали жизни своим жертвам. Полански и Вайнштейн, Джексон и Спейси, Доминго и фон Триер — все ситуации полны противоречий и не дают быстрых ответов на законные вопросы. «Известия» рассказывают о восьми самых громких случаях «звездного» харассмента.

Роман Полански

Еще в 1977 году режиссер был арестован по обвинению в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Полански вел переговоры со следствием и согласился признать вину — за это ему якобы обещали условный срок. Когда выяснилось, что дело слишком серьезное, режиссер покинул США и больше никогда туда не возвращался. В Штатах он до сих пор числится в розыске, что не помешало Американской киноакадемии наградить его «Оскаром» за режиссуру «Пианиста» (заочно).

R1 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Degun-Paoli

В 2019 году актриса Валентина Монье рассказала, что Полански ее изнасиловал без малого 45 лет назад. Хода делу не дали — с точки зрения французского законодательства срок давности истек. Однако о домогательствах режиссера заявили еще 12 женщин. Полански все обвинения отрицает.

Харви Вайнштейн

Судебное решение по делу создателя компании Miramax вынесут 11 марта в Нью-Йорке. Пока его признали виновным по двум эпизодам, а всего с октября 2017 года о сексуальных домогательствах со стороны продюсера заявили более 80 женщин. Однако самые известные из них — Анджелина Джоли, Азия Ардженто, Гвинет Пэлтроу — в суде не выступили. В скором времени Вайнштейну предстоит еще один суд по аналогичным делам — в Лос-Анджелесе

К2 Фото: REUTERS/Lucas Jackson

В 2019 году его адвокаты договорились с 30 истицами о выплате компенсаций в $25 млн, но это не помогло. Вайнштейн, некогда один из самых влиятельных людей в индустрии, потерял свою компанию, и уже по первому суду ему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам он отрицает все обвинения: всё происходило по взаимному согласию, утверждает продюсер.

Ларс фон Триер

Единственный фильм, в котором сыграла певица Бьорк, — «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. В Каннах ее наградили за лучшую женскую роль, а фон Триера — «Золотой пальмовой ветвью» за лучший фильм. Уже во время съемок ходили слухи о скандалах на площадке, Бьорк с фон Триером ругались так, что производство картины несколько раз было под угрозой срыва, и режиссер вполне серьезно подумывал найти другую актрису.

R3 Фото: REUTERS/Fred Prouser

В 2017 году Бьорк на своей странице в Facebook написала, что фон Триер постоянно лез к ней с объятиями, шептал непристойные предложения и даже обещал проникнуть в ее гостиничный номер ночью через балкон, причем жена фон Триера во время «приставаний» чаще всего была рядом. Режиссер все эти обвинения публично отверг. В суд певица не подавала.

Пласидо Доминго

Два десятка сотрудниц Вашингтонской и Лос-Анджелесской опер обвинили певца в злоупотреблении служебным положением и сексуальных домогательствах — он возглавлял эти институции в разное время, начиная с 1980-х годов. В результате обвинений Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы, отменил несколько выступлений, в США с ним расторгают контракты. В феврале он отменил два концерта в Испании. В других странах, в том числе в России, выступления певца проходят по-прежнему с аншлагами. На днях Доминго принес извинения обвинившим его женщинам и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия.

— Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, они переживали, что это повлияет на их карьеру. Хотя это не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя таким образом, — отметил певец.

Дастин Хоффман

Анна Грэм Хантер заявила, что на съемках картины «Смерть коммивояжера» в 1985 году, где она работала ассистентом продюсера, актер вел себя неподобающе и постоянно в ее присутствии говорил о сексе. Вслед за Хантер продюсер Венди Рисс Гатсиоунис также заявила, что Хоффман непристойно шутил про секс. До суда дело не дошло — актер принес Хантер публичные извинения, отметив, что он не хотел ее обидеть.

Майкл Джексон

При жизни музыканта на него дважды подавали в суд, обвиняя в домогательствах. В первый раз Джексон заплатил отступные семье Джордана Чендлера, во второй — суд не нашел достаточных улик по делу Гэвина Арвизо . В 2019 году на телеканале НВО вышел скандальный документальный фильм, где Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак подробно описывали, как певец склонял их к сексуальной связи. А также угрожал тюрьмой, если они кому-нибудь об этом расскажут. Наследники Джексона подали на руководство канала в суд, требуя $100 млн за унижение и нарушение авторских прав. Тяжба продолжается по сей день.

К4 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nicolas Reed

Вуди Аллен

В 1992 году семилетняя Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена и Мии Фэрроу, обвинила режиссера в сексуальном насилии. Девочка рассказала о странных действиях отца лечившему ее доктору, и тот сообщил в полицию. Расследование длилось 14 месяцев, но до суда не дошло — Аллен и Фэрроу решили, что он будет травматичным для Дилан.

R5 Дилан и Миа Фэрроу Фото: Global Look Press/imago stock&people

В 2014-м Дилан снова потребовала наказать Вуди Аллена. Ее сводный брат Ронан Фэрроу (он как журналист расследовал дело Харви Вайнштейна) поддержал ее свидетельства, а другой брат, Мозес, утверждал, что они ложные. В результате американский прокат картины «Дождливый день в Нью-Йорке» был сорван. Актеры, работавшие с Вуди Алленом, публично высказались о том, что жалеют о сотрудничестве с ним.

Кевин Спейси

В 2017 году актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси приставал к нему. Произошло это, когда Рэппу было 14 лет. Актер в ответ выступил с каминг-аутом — заявил о своей бисексуальности, сказал, что не помнит такого, но сожалеет о случившемся, если это произошло. Затем несколько актеров также публично пожаловались на домогательства Спейси, а восемь участников команды сериала «Карточный домик» упрекнули его за неуместные прикосновения.

R6 Фото: REUTERS/Nicole Harnishfeger