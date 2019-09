Сделай сам: студентам США предлагают купить набор на случай изнасилования

Запаситесь специальным набором на случай изнасилования, и тогда вряд ли парень (или девушка) на вечеринке осмелится приставать, уверены создательницы бруклинского стартапа MeToo Kit. Они предложили закупить в кампусы коробки с инструментами для самостоятельного сбора доказательств сексуального насилия, чтобы поддержать попавших в трудную ситуацию, — ведь движение MeToo в первую очередь о поддержке. Предпринимательниц, однако, обвинили в моральной и юридической безответственности. Пока авторы разоблачения о продюсере Харви Вайнштейне один за другим выпускают книги, активисты констатируют, что реальная проблема едва ли сдвинулась с мертвой точки. Подробности — в материале «Известий».

Сам себе следователь

«Наша миссия — помочь жертвам сексуального насилия, у которых нет возможности обратиться в полицию или больницу для неотложного сбора образцов ДНК», — пишут создатели MeToo Kit, набора для проведения самостоятельного медицинского освидетельствования для жертв насилия. Они обещают простоту в использовании, конфиденциальность данных и доступную цену. Какую именно — неизвестно, чтобы получить набор (а входят в него палочки для взятия образцов, баночка для слюны и герметичные пакеты), нужно встать в очередь.

Авторы MeToo Kit также заявляют, что эти доказательства можно будет использовать в суде против насильника. Целевая аудитория — студенты, для которых набор должен стать гарантией сексуального здоровья и безопасности. Каждая четвертая девушка и 4% парней подвергаются тем или иным формам сексуального насилия во время учебы в колледже или университете, причем сообщают об этих случаях единицы — 20% пострадавших, по статистике общественной организации Rape, Abuse & Incest National Network. С MeeToo Kit ситуация изменится, уверены активисты, — само по себе существование набора должно остановить насильника.

М1 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Bill Ingram

Правда, описание продукта разнится. И в стандартной рубрике «вопросы-ответы» создатели признают, что вообще-то не факт, что собранные с помощью набора доказательства будут приемлемы в суде, но «мы будем лоббировать» продукт. Изначально на сайте значился слоган типа «Долго ждать 4–6-часовую официальную процедуру? Поприветствуйте MeToo Kit!».

Автор цитаты Инновационные методы борьбы с насильниками в кампусах не первый раз вызывают критику. В 2014 году группа американских студентов рассказала о разработке лака для ногтей, работающего как проявитель наркотиков и усыпляющих средств. То есть если опустить палец в напиток на вечеринке, можно вычислить, если в него что-то подмешали.

Проект нью-йорского стартапа не получил той поддержки, что привычно следует за обвинением в харассменте в адрес очередной звезды. В теории идея хорошая — по разным причинам (будь то недоверие полиции, занятость медиков или незнание языка) жертвы не заявляют о преступлении. Только вот домашний набор «cделай сам» проблему не решает — он вообще не включает необходимые процедуры, что делает инициативу морально и юридически безответственной, заявили в организации по защите жертв насилия Day One.

М3 Фото: Depositphotos

«Создатели этих наборов беззастенчиво пытаются извлечь выгоду из движения #MeToo, при этом вводя в заблуждение жертв насилия, заявляя, что это жизнеспособная альтернатива судебной экспертизе», — заявила генеральный прокурор штата Мичиган, член Демократической партии Дана Нессель. Проще говоря, жертва потеряет не только возможность добиться справедливости, но еще и деньги. Нессель направила 23-летней главе стартапа Мэдисон Кэмпбелл письмо с требованием отказаться от поставок набора в Мичиган.

Ее позицию поддержал генеральный прокурор Северной Каролины, окружная прокуратура Манхэттена, а также общественные организации по защите жертв насилия нескольких штатов.

Под знаком Вайнштейна

Движение MeToo, имя которого получил набор, зародилось еще в 2006 году с подачи правозащитницы Тараны Бёрк, которая работала с подростками — жертвами сексуального насилия. Спустя 11 лет после разоблачения домогательств продюсера Харви Вайнштейна актриса Милана поставила одноименный хештег — и понеслось.

Пока в СМИ обсуждают первое с 2017 года публичное появление Кевина Спейси (тот прочитал в Национальном музее Рима поэму «Боксер» Габриэля Тинти), которого обвинили в насилии и приставаниях порядка 30 мужчин, в США отменили концерты нового фигуранта MeToo — оперного певца Пласидо Доминго.

10 сентября вышла книга She Said («Она сказала») о расследовании по делу Вайнштейна и цепочке последовавших скандалов журналисток New York Times Джоди Кантор и Меган Тухи, с разоблачительного материала которых и началась голливудская антихарассмент-революция. В 2018 году они поделили Пулитцеровскую премию с Ронаном Фэрроу из The New Yorker, книга которого Cath and Kill («Поймай и убей») — всё о том же Вайнштейне — выйдет в октябре.

М2 Харви Вайнштейн (в центре) покидает здание уголовного суда Нью-Йорка после очередного слушания по делу о домогательствах, 18 декабря 2018 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Lev Radin

Ронан Фэрроу связан с сексуальным скандалом 30-летней давности, который всплывает всё чаще, пока дела против Вайнштейна и Спейси разваливаются. Речь об обвинениях в изнасиловании семилетней приемной дочери в адрес режиссера Вуди Аллена — отца Фэрроу, выдвинутых еще в 1993 году. Впоследствии Ронан заявлял, что семейная история помогла ему понять жертв домогательств.

Автор цитаты Однако в 2014 году, когда Дилан Фэрроу впервые выступила с публичным обвинением в адрес приемного отца, Ронан отмалчивался. Утверждает, что ему за это стыдно.

Из-за новой волны старых обвинений в США возникли проблемы с показом нового фильма Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» — от ее проката отказалась Amazon. Сам Вуди Аллен продолжает настаивать, что полностью поддерживает #MeToo и даже мог бы стать ее рекламным лицом — актрисы на него не жаловались и платил он им, как и мужчинам.

Тем временем в реальном мире

В Голливуде #MeToo похож на затихающую грызню (реальным сроком пока закончилось дело об изнасиловании против Билла Косби). Не обошел он и другие сферы, в том числе гейминдустрию. В начале сентября стало известно о смерти канадского разработчика Алека Холовка. За несколько дней до предположительного самоубийства его публично обвинила в насильственных сексуальных действиях разработчица Зои Куинн. В посте, который девушка уже удалила, она, с одной стороны, подробно описывала, как именно над ней издевался Холовка, а с другой — подчеркивала, что не хочет никаких последствий.

Через несколько дней его уволила геймстудия. А еще через пару дней сестра разработчика сообщила о его смерти. Девушка заявила, что не может отрицать абьюза со стороны Алека — он страдал от ментального расстройства.

Автор цитаты 17 января частная волонтерская организация «Национальный центр безопасного спорта США»» публично предъявила обвинения в растлении малолетних спортсменок двукратному чемпиону США по фигурному катанию Джону Кафлину. На следующий день стало известно, что он покончил с собой. В предсмертной записке спортсмен отвергал все обвинения. Фигуристки в рамках #MeToo продолжали рассказывать, как Кафлин к ним приставал, и после его смерти.

Глобально MeToo, кажется, привел совсем не к тем последствиям, которых ожидали участники акции. По данным исследования, которое оказалось в распоряжении Forbes до публикации в научном журнале, 21% опрошенных мужчин и 12% женщин признали, что теперь неохотно берут женщин на работу, которая предполагает тесное взаимодействие с сотрудниками противоположного пола. Почти каждый пятый респондент-мужчина и порядка 6% женщин также признали, что после #MeToo вряд ли возьмут на работу привлекательную девушку. Такой расклад издание называет шокирующим. По иронии судьбы, пришли к выводу авторы исследования, борьба за права женщин снизила их шансы на трудоустройство.

V4 Фото: Global Look Press/David Oxberry

Два опроса разных исследовательских компаний показали, что более половины мужчин (50–60%) после MeToo стали чувствовать себя некомфортно при взаимодействии с женщинами. В декабре несколько десятков менеджеров с Уолл-стрит признались в беседе с Bloomberg, что из-за опасения за репутацию не обедают, не разговаривают наедине с коллегами-женщинами, да и попросту не берут их на работу.

До акции подобный опрос проводился для New York Times. Тогда 22% мужчин признались, что избегают встреч наедине с противоположным полом во избежание неловких ситуаций и возможных беспочвенных обвинений. Юристы отмечали, что такой подход может привести к обвинениям по другой статье — о дискриминации по половому признаку. Отказ брать на работу после MeToo может пройти по той же статье.

А что дальше

За два года власти разных уровней в США, по подсчетам USA Today, разработали 261 законопроект, так или иначе связанный с отстаиваемыми в рамках MeToo ценностями. За год до этого их насчитывалось не шибко меньше — 238. «Все думают, что с движением #MeToo произошли какие-то массивные изменения в законодательстве. Но это не так», — сетует президент женской адвокатской группы Legal Momentum Кэрол Муди. Это касается, в частности, повсеместного доступа к медсестрам, которые проводят освидетельствование, увеличения срока давности по подобным делам и предоставления бесплатных наборов для проведения экспертизы после нападения, как это делаю в Мичигане.

М5 Фото: ТАСС/AP/Pat Sullivan

После критики от прокурора штата автор идеи MeeToo Kit Мэдисон Кэмпбелл напомнила, что именно в Мичигане начинал врач женской олимпийской сборной по гимнастике Лари Нассар, который осужден на 175 лет за растление нескольких десятков подопечных.

«Мы должны искать альтернативные способы решения этих проблем, а не пытаться подавить, как вы знаете, команду из двух девушек младше 25 лет, которые просто пытаются помочь людям», — заявила она, признавшись, что цену для набора еще не придумали, да и готов он будет в лучшем случае к весне 2020 года.