Опера Лос-Анджелеса начала расследование после скандала с Пласидо Доминго

Опера Лос-Анджелеса решила провести «тщательное и независимое» расследование после обвинений оперного певца и ее гендиректора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Для проведения расследования опера наняла адвоката Дебру Вонг Яг из юридического бюро Gibson, сообщило RNS. Ранее она занимала пост федерального прокурора в Калифорнии.

13 августа девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, происходивших начиная с 1980-х годов. Согласно их заявлениям, он предлагал им протекцию в обмен на сексуальные отношения. Восемь из предполагаемых жертв харассмента предпочли остаться в тени, только певица Патрисия Вульф выступила с открытым заявлением.

Сам Доминго отрицает все обвинения в свой адрес. В связи с обвинениями были отменены выступления певца с симфоническим оркестром Филадельфии, а также в Опере Сан-Франциско. Несмотря на это, концерты Доминго в Европе должны пройти по плану. 17 октября он выступит в Москве, передает телеканал «360».

Как отмечает сайт aif.ru, оперные исполнители и театральные площадки со всего мира выразили испанскому тенору Пласидо Доминго свою поддержку. По их словам, тенор всегда вел себя с ними уважительно и воспитанно. Также Доминго поддерживают в соцсетях. В защиту певца выступило и правительство Испании. И.о. министра культуры и спорта Хосе Гирао призвал не делать поспешных выводов.