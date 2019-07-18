Прокуратура США прекратила дело против Кевина Спейси

Прокуратура штата Массачусетс решила закрыть дело против американского актера Кевина Спейси, обвинявшегося в неподобающем поведении и домогательствах к молодому человеку.

Как сообщает телеканал СNBC, такое решение было принято инстанцией в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также из-за того, что потерпевший отказался давать показания.

В конце декабря 2018 года стало известно, что Спейси получил повестку в суд округа Кейп энд Айлендс в Нантакете (штат Массачусетс) на 7 января 2019 года. Экс-ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру в июле 2017 года обвинила Спейси в домогательствах к своему сыну. По словам женщины, актер напоил 18-летнего юношу и совершил развратные действия.

В июле 2019 года Уильям Литтл, обвиняющий Спейси в сексуальных домогательствах, отказался предоставить защите телефон, с которого он якобы обменивался со своей девушкой деталями инцидента, и отозвал свой иск, сославшись на Пятую поправку американской конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Защита Спейси, в свою очередь, утверждала, что мужчина удалил сообщения, которые могли бы доказать невиновность актера.

59-летний Кевин Спейси — американский актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». Он известен по главной роли в сериале «Карточный домик» (House of Cards). Скандал вокруг актера разгорелся в 2017 году после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Кевин Спейси в ответ сказал, что не помнит подобного инцидента, однако принес ему публичные извинения.

Позднее телеканал CNN сообщил, что восемь человек, принимавших участие в съемках «Карточного домика», рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. С аналогичными обвинениями затем выступили еще порядка 30 человек. Из-за скандала актера уволили из проекта.

24 декабря американский актер Кевин Спейси впервые после обвинений в сексуальных домогательствах опубликовал видеообращение.