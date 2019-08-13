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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом 13 августа сообщает The Associated Press.

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78-летнего тенора уличили в многолетних домогательствах, которые, по показаниям заговоривших женщин, начались еще в 1980 году.

Издание опросило около 40 танцоров, музыкантов оркестра, певцов и преподавателей по вокалу, многие из них подтвердили, что Доминго «безнаказанно преследовал молодых женщин». Только одна из них, Патриция Вулф, разрешила назвать свое имя. Другие артистки, которые пожелали остаться неназванными, заявили, что певец заставлял их чувствовать себя неловко, при этом три женщины уточнили, что он целовал их в губы. Одна также рассказала, что вступала в сексуальную связь с певцом, после чего он оставил ей деньги на парковку.

Артисты отмечали, что тенор неоднократно звонил им по ночам, интересовался их делами и приглашал встретиться, чтобы пообедать или выпить вместе, предлагая свои профессиональные советы. Многие вспомнили, как коллеги предупреждали их, что с Доминго опасно оставаться наедине — даже в лифте. Семь из девяти артисток указали, что ощутили неблагоприятные изменения в своей карьере после того, как они отказывались с ним встречаться.

Сам певец заявил, что обвинения в его адрес недостоверны и его очень печалит, что он мог кого-то расстроить или заставить чувствовать себя некомфортно.

6 августа сообщалось, что певцу R Kelly предъявили новые обвинения — еще в феврале его обвинили в 10 сексуальных домогательствах с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам.

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