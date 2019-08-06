Прямой эфир
Сюжет:

Певцу R Kelly предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против известного американского певца R Kelly выдвинули два новых обвинения в преступлениях сексуального характера. Об этом 5 августа сообщил портал TMZ.

Как рассказали прокуроры, инцидент произошел 11 июля 2001 года в Миннеаполисе. Девушка, которой на тот момент было «от 16 до 17 лет», попросила у певца автограф, после чего исполнитель пригласил ее в свой номер в отеле и заплатил $200 за сексуальный контакт.

R Kelly обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в проституцию и домогательствах к ней. При этом правоохранители отмечают, что полового акта у певца и его предполагаемой жертвы не было, но между ними был «контакт сексуального характера».

В феврале этого года артисту предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам. Сообщалось, что от его действий пострадали четыре девушки. Тогда артист освободился под залог в размере $100 тыс.

В начале марта R Kelly был заключен под стражу из-за неуплаты алиментов. Он согласился выплатить бывшей жене $161 тыс. и вышел на свободу.

R Kelly женился на танцовщице Андрее Ли в 1996 году, в браке у них родились трое детей. В 2005 году женщина подала на него в суд, обвинив в насилии, а спустя год подала на развод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Швеции после драки задержали рэпера A$AP Rocky
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к десяти годам тюрьмы в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017