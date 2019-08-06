Певцу R Kelly предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Против известного американского певца R Kelly выдвинули два новых обвинения в преступлениях сексуального характера. Об этом 5 августа сообщил портал TMZ.

Как рассказали прокуроры, инцидент произошел 11 июля 2001 года в Миннеаполисе. Девушка, которой на тот момент было «от 16 до 17 лет», попросила у певца автограф, после чего исполнитель пригласил ее в свой номер в отеле и заплатил $200 за сексуальный контакт.

R Kelly обвиняют в вовлечении несовершеннолетней в проституцию и домогательствах к ней. При этом правоохранители отмечают, что полового акта у певца и его предполагаемой жертвы не было, но между ними был «контакт сексуального характера».

В феврале этого года артисту предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам. Сообщалось, что от его действий пострадали четыре девушки. Тогда артист освободился под залог в размере $100 тыс.

В начале марта R Kelly был заключен под стражу из-за неуплаты алиментов. Он согласился выплатить бывшей жене $161 тыс. и вышел на свободу.

R Kelly женился на танцовщице Андрее Ли в 1996 году, в браке у них родились трое детей. В 2005 году женщина подала на него в суд, обвинив в насилии, а спустя год подала на развод.