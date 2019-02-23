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Известного американского певца обвинили в 10 изнасилованиях

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Фото: REUTERS/Phil McCarten
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Американскому певцу Ар Келли, известному как исполнитель песни I belive I can fly, предъявили обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, пишет TMZ.

По данным прокуратуры округа Кук (штат Иллинойс), артист причастен к 10 случаям изнасилований, девять из них были совершены в отношении девушек в возрасте от 13 до 16 лет.

Пострадавшими названы четыре девушки.

Первая жертва, по данным следствия, подвергалась насилию с 1998 по 1999 год. Вторая — в период между 1998 и 2001 годом. Третью девушку Келли изнасиловал, предположительно, 18 февраля 2003 года, а последнюю жертву — в период с 1 мая 2009 по 31 января 2010 года.

22 февраля суд выдал ордер на арест певца.

Келли планирует сдаться властям. За обвинения по каждому пункту певцу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Темнокожий уроженец Чикаго Ар Келли выступает в стиле ритм-н-блюз. Прославился в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них принесла певцу три премии Grammy.

14 февраля сообщалось, что певца Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах.

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