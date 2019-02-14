Певца Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах

Сразу несколько женщин обвинили американского кантри-певца Райана Адамса в сексуальных домогательствах. По их словам, артист предлагал им помощь в продвижении их музыкальной карьеры в обмен на секс. Об этом 14 февраля сообщила «Русская служба Би-би-си».

Одна из девушек рассказала, что артист отправлял ей откровенные сообщения, когда ей не было еще 18 лет.

Всего на харассмент пожаловались семь женщин. Среди них и певица, бывшая жена Адамса Мэнди Мур.

О домогательствах со стороны артиста девушки рассказали газете New York Times. Сам певец навал статью неточной, однако принес извинения всем, кого мог обидеть.

«Я не святой и, конечно, совершил множество ошибок. Всем, кого я так или иначе обидел, даже непреднамеренно, я приношу глубочайшие извинения», — написал Адамс в своем аккаунте в Twitter.

10 февраля сообщалось, что популярного в США телеведущего Эй Джей Кэллоуэя отстранили от работы после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.