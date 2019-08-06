Звезда «Новичка» Эфтон Уильямсон ушла из сериала из-за травли

Американская актриса Эфтон Уильямсон, известная по роли в сериале «Новичок» (The Rookie), покинула проект. По словам звезды, ей пришлось отказаться от участия во втором сезоне из-за расовой дискриминации и сексуальных домогательств на площадке.

«Во время съемок первого сезона я подверглась расовой дискриминации, травле со стороны исполнительных продюсеров, выслушивала неприемлемые расистские комментарии от гримеров. <…> Это переросло в сексуальные домогательства», — пояснила Уильямсон в своем Instagram.

Актриса утверждает, что ее жалобы не передавались руководству и на них обратили внимание только после того, как она в июне попросила созвать совещание с участием ряда продюсеров сериала, сценаристов и ее агента. Тогда Уильямсон заверили, что «ситуация под контролем», однако решений от руководства не последовало. Более того, после совещания ей пришлось сниматься в сценах c приглашенной звездой Деметриусом Гроссе, в том числе со стороны которого она подвергалась нападкам.

На деле расследование так и не было инициировано, из-за чего Уильямсон приняла решение отказаться от участия в съемках второго сезона сериала. В «Новичке» она играла роль женщины-полицейского Талии Бишоп.

Ранее в июне восемь женщин обвинили голливудского сценариста Макса Лэндиса в сексуальном и психологическом насилии. По словам возможных жертв, сценарист душил их, принуждая к сексуальному контакту.