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Трейлер хоррора «Маяк» с Паттинсоном и Дефо появился в сети

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Фото: youtube.com
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Киностудия A24 выложила на своем YouTube-канале трейлер фильма «Маяк» (Lighthouse). Мировая премьера картины запланирована на 18 октября.

Черно-белую ленту впервые показали на Каннском кинофестивале в мае, передает «Федеральное агентство новостей».

Действие фильма разворачивается в Новой Шотландии начала XX века вокруг отношений старого смотрителя маяка и поселившегося там молодого человека.

Главные роли в фильме исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Режиссером выступил Роберт Эггерс (постановщик хоррора «Ведьма»).

19 июля кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый полноценный трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки» на YouTube-канале.

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