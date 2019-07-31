Трейлер хоррора «Маяк» с Паттинсоном и Дефо появился в сети

Киностудия A24 выложила на своем YouTube-канале трейлер фильма «Маяк» (Lighthouse). Мировая премьера картины запланирована на 18 октября.

Черно-белую ленту впервые показали на Каннском кинофестивале в мае, передает «Федеральное агентство новостей».

Действие фильма разворачивается в Новой Шотландии начала XX века вокруг отношений старого смотрителя маяка и поселившегося там молодого человека.

Главные роли в фильме исполнили Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон. Режиссером выступил Роберт Эггерс (постановщик хоррора «Ведьма»).

19 июля кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый полноценный трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки» на YouTube-канале.