Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

Ролик длится всего две минуты, за которые зрители могут увидеть несколько персонажей, в том числе ведьмака Геральта, чародейку Йеннифер и княжну Цириллу. Слоган к тизеру гласит: «Худшие монстры — те, которых мы создаем».

Премьера сериала запланирована на декабрь 2019 года, напоминает «Газета.ру». Он основан на цикле фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Геральта играет британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена в «Человеке из стали», «Лиге справедливости», а также по фильмам «Миссия невыполнима: Последствия», «Агенты А.Н.К.Л.». Йеннифер сыграет актриса Аня Чалотра, а Цири — Фрейя Аллан.

В октябре фанаты «Ведьмака» объявили бойкот сериалу от сервиса Netflix после слухов, что на роль героини Цири собираются взять темнокожую актрису.

Информация распространилась после того, как один из фанатов обнаружил объявление о поиске юной актрисы для сериала. В требованиях было указано, что она должна быть «темнокожей, азиаткой или представительницей других национальных меньшинств».

Позже создатели утвердили на роль молодую британку Фрейю Аллан.