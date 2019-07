Опубликован первый полноценный трейлер киномюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый полноценный трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки» на YouTube-канале.

Режиссером-постановщиком выступил Том Хупер («Отверженные», «Король говорит»). В картине снялись Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Джуди Денч, Иэн Маккеллен и другие.

Актеры загримированы под кошек и одеты в «кошачьи» костюмы, а их хвосты двигаются за счет компьютерной графики.

Премьера ленты в США запланирована на 19 декабря 2019 года. В России фильм начнут показывать 2 января 2020 года, уточняет REGNUM.

В основу картины лег одноименный мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который он написал по мотивам сборника детских стихов «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом» Томаса Стернза Элиота.

Автор микроблога кота Ларри, обитателя резиденции премьер-министра Великобритании, потребовал созвать экстренную конференцию кошек для выработки реакции на трейлер.

I’m calling an emergency meeting of cats to agree our response to THAT film trailer. This insult to felines shall not go unpunished! pic.twitter.com/hO8aTyVvNB