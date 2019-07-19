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Опубликован первый полноценный трейлер киномюзикла «Кошки»

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Фото: UPI
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый полноценный трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки» на YouTube-канале.

Режиссером-постановщиком выступил Том Хупер («Отверженные», «Король говорит»). В картине снялись Тейлор Свифт, Ребел Уилсон, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Джуди Денч, Иэн Маккеллен и другие.

Актеры загримированы под кошек и одеты в «кошачьи» костюмы, а их хвосты двигаются за счет компьютерной графики.

Премьера ленты в США запланирована на 19 декабря 2019 года. В России фильм начнут показывать 2 января 2020 года, уточняет REGNUM.

В основу картины лег одноименный мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который он написал по мотивам сборника детских стихов «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом» Томаса Стернза Элиота.

Автор микроблога кота Ларри, обитателя резиденции премьер-министра Великобритании, потребовал созвать экстренную конференцию кошек для выработки реакции на трейлер.

В марте стало известно, что премьера премьера мюзикла «Улица Сезам» намечена на 15 января 2021 года.

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