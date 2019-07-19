Прямой эфир

В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом

0
Фото: youtube.com/Paramount Pictures
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете. Ролик опубликован на youtube-канале студии Paramount Pictures.

Главную роль в картине вновь сыграет голливудский актер Том Круз, который накануне 18 июля представил фильм на фестивале Comic Con в калифорнийском Сан-Диего, пишет REGNUM. Артист вновь воплотил на экране образ летчика-аса по прозвищу Мэверик, уже оставившего высокоскоростные полеты и обучающего этому мастерству новичков.

Трейлер продолжения культового фильма 1986 года показывает захватывающие кадры и великолепные спецэффекты. Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, известный своей работой над фильмами «Обливион» и «Трон: Наследие», пишет «Газета.ру». В российский прокат «Лучший стрелок – 2» выйдет летом 2020 года.

8 июля сообщалось, что вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Том Круз прыгнул с высоты 7,6 тыс. м ради сцены в фильме
Sony Pictures выложила в Сеть трейлер сиквела «Джуманджи»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017