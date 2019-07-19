В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом

Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете. Ролик опубликован на youtube-канале студии Paramount Pictures.

Главную роль в картине вновь сыграет голливудский актер Том Круз, который накануне 18 июля представил фильм на фестивале Comic Con в калифорнийском Сан-Диего, пишет REGNUM. Артист вновь воплотил на экране образ летчика-аса по прозвищу Мэверик, уже оставившего высокоскоростные полеты и обучающего этому мастерству новичков.

Трейлер продолжения культового фильма 1986 года показывает захватывающие кадры и великолепные спецэффекты. Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, известный своей работой над фильмами «Обливион» и «Трон: Наследие», пишет «Газета.ру». В российский прокат «Лучший стрелок – 2» выйдет летом 2020 года.

8 июля сообщалось, что вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney.