Том Круз прыгнул с высоты 7,6 тыс. м ради сцены в фильме

Голливудский актер Том Круз выполнил несколько экстремальных прыжков с парашютом ради съемок шестой части франшизы «Миссия невыполнима». Кадры прыжка актера на своем канале на YouTube опубликовала кинокомпания Paramount Pictures.

Так, ради съемок сцены в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» Том Круз несколько вечеров подряд выполнял затяжные прыжки HALO jump с высоты 7,6 тыс. м. Парашют он раскрывал на расстоянии 600 м до поверхности, сообщает телеканал «360».

В прошлом году 55-летний актер сломал лодыжку во время выполнения одного из трюков для сцены в фильме. Травму он получил, когда перепрыгивал с одной крыши на другую. Из-за инцидента съемочный процесс был приостановлен на два месяца. Мировая премьера фильма «Миссия невыполнима: Последствия» намечена на 26 июля.