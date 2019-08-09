Вайнштейн выручил $56 млн от продажи домов за полгода до скандала

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн продал шесть объектов недвижимости за $55,9 млн за полгода до публикаций, изобличающих его в домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщила в четверг, 8 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дома были проданы Вайнштейном в период с октября 2017 года по апрель 2018 года, а позже он продал также офисные помещения, принадлежавшие ему и его брату Роберту.

Одна женщина даже заявила изданию, что теперь считает себя обманутой.

В 2017 году стало известно, что Харви Вайнштейн в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

В мае этого года сообщалось, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.

9 июля 2018 года Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.