Вайнштейн не признал себя виновным по новому делу об изнасиловании

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн 9 июля в суде Нью-Йорка не признал себя виновным по новому делу об изнасиловании женщины в 2006 году, сообщает «Би-би-си».

Адвокат Глория Олред (Gloria Allred), представляющая потерпевшую, заявила, что ее клиентка готова дать показания, если дело дойдет до суда. Вайнштейну грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного срока.

В июне кинопродюсер также заявил о своей невиновности в ответ на другие обвинения в посягательстве на сексуальное насилие к двум женщинам. За любое из этих преступлений Вайнштейну грозит до 25 лет тюрьмы.

25 мая правоохранительные органы задержали Вайнштейна. Его освободили под залог в $1 млн. При этом продюсера обязали носить специальное устройство, отслеживающее его местонахождение.

В 2017 году стало известно, что Харви Вайнштейн в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд.

Помощница продюсера сериала «Марко Поло» заявила, что Вайнштейн ее изнасиловал. На фоне обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.