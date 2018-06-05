Вайнштейн не признал вину по делу об изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн отказался признать вину по предъявленным ему обвинениям в изнасиловании. Об этом он заявил на заседании суда в Нью-Йорке.

Как информирует телеканал NBC, в суде продюсеру зачитали обвинительный акт. На вопрос судьи о признании своей вины Вайнштейн ответил отрицательно.

Обвинения в изнасиловании продюсеру предъявили две женщины. Одна из них, актриса Лусия Эванс, заявила, что Вайнштейн принудил ее к сексуальному контакту в 2004 году. Вторая женщина сообщила, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году.

Сотрудники полиции задержали Вайнштейна 25 мая после того, как он добровольно явился в участок. Продюсера отпустили под залог в $1 млн. Он также дал согласие носить электронный браслет и не покидать штаты Нью-Йорк и Коннектикут. 31 мая Вайнштейну официально предъявили обвинение.

Ранее американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма объявил о планах снять фильм ужасов о маньяке, работающем в киноиндустрии. Сюжет фильма будет основан на обвинениях в сексуальных домогательствах, которые были предъявлены Харви Вайнштейну.