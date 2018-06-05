Прямой эфир
Сюжет:

Вайнштейн не признал вину по делу об изнасиловании

0
Фото: REUTERS/Steven Hirsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн отказался признать вину по предъявленным ему обвинениям в изнасиловании. Об этом он заявил на заседании суда в Нью-Йорке.

Секс, мотор, камера
Как борьба за светлую идею может обернуться тотальным половым геноцидом

Как информирует телеканал NBC, в суде продюсеру зачитали обвинительный акт. На вопрос судьи о признании своей вины Вайнштейн ответил отрицательно.

Обвинения в изнасиловании продюсеру предъявили две женщины. Одна из них, актриса Лусия Эванс, заявила, что Вайнштейн принудил ее к сексуальному контакту в 2004 году. Вторая женщина сообщила, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году.

Сотрудники полиции задержали Вайнштейна 25 мая после того, как он добровольно явился в участок. Продюсера отпустили под залог в $1 млн. Он также дал согласие носить электронный браслет и не покидать штаты Нью-Йорк и Коннектикут. 31 мая Вайнштейну официально предъявили обвинение.

Ранее американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма объявил о планах снять фильм ужасов о маньяке, работающем в киноиндустрии. Сюжет фильма будет основан на обвинениях в сексуальных домогательствах, которые были предъявлены Харви Вайнштейну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о десятилетних отношениях Вайнштейна с обвиняющей его женщиной
Адвокаты Вайнштейна опасаются не найти беспристрастных присяжных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017