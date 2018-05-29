Адвокаты Вайнштейна опасаются не найти беспристрастных присяжных

Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которому ранее предъявили обвинения в изнасиловании, обеспокоены поисками беспристрастных присяжных.

Как сообщает агентство Associated Press, защита выразила судье свою озабоченность по поводу того, что в СМИ сейчас очень много публикаций, в которых продюсер представлен в негативном свете. По мнению адвокатов, это может означать, что отобранные присяжные будут изначально уверены в виновности Вайнштейна.

Продюсер предстал перед судом 25 мая. Вайнштейну предъявили обвинение в изнасиловании двух женщин и отпустили под залог в $1 млн. Его также обязали носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года после публикации газеты The New York Times. Множество женщин рассказали о домогательствах со стороны продюсера на протяжении долгих лет. Сам Вайнштейн отрицал все обвинения. Среди пострадавших от домогательств актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд и многие другие.