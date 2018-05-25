Вайнштейн задержан в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

Полиция Нью-Йорка задержала скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинениям в изнасиловании, выдвинутыми двумя актрисами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Подозреваемый добровольно явился в департамент полиции Нью-Йорка, где ему предъявили обвинения.

URGENTE

Harvey Weinstein se apresenta à polícia de NY, acusado de estupro. pic.twitter.com/Ku51ZCv53y — Lúcia Guimarães (@luciaguimaraes) 25 мая 2018 г.

Заседание суда по делу Вайнштейна пройдет в этот же день. Ранее он обговорил условия залога и согласился заплатить $2 млн. Ему также придется сдать паспорт и дать подписку о невыезде.

В 2017 году издание The New York Times опубликовало расследование о массовых случаях домогательств продюсера к женщинам-коллегам. Обвинения поддержали около 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После этого в США разгорелся секс-скандал, обвинения в домогательствах выдвигались против деятелей политики и культуры.

24 мая сразу несколько женщин обвинили голливудского актера Моргана Фримена в домогательствах. Обладатель премии «Оскар» принес им свои извинения.