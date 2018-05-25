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Вайнштейн задержан в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Полиция Нью-Йорка задержала скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна по обвинениям в изнасиловании, выдвинутыми двумя актрисами, сообщает телеканал   CNN со ссылкой на источник. Подозреваемый добровольно явился в департамент полиции Нью-Йорка, где ему предъявили обвинения.

Заседание суда по делу Вайнштейна пройдет в этот же день. Ранее он обговорил условия залога и согласился заплатить $2 млн. Ему также придется сдать паспорт и дать подписку о невыезде.

В 2017 году издание The New York Times опубликовало расследование о массовых случаях домогательств продюсера к женщинам-коллегам. Обвинения поддержали около 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После этого в США разгорелся секс-скандал, обвинения в домогательствах выдвигались против деятелей политики и культуры.

24 мая сразу несколько женщин обвинили голливудского актера Моргана Фримена в домогательствах. Обладатель премии «Оскар» принес им свои извинения.

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