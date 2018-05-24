Федеральная прокуратура в США начала расследование дела Вайнштейна

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование по подозрению в совершении преступлений сексуального характера в отношении продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в домогательствах.

Расследование на федеральном уровне было инициировано в результате того, что местные власти не предъявили Вайнштейну уголовных обвинений. При этом расследования в городах Нью-Йорк и Лос-Анджелес не дали ощутимых результатов, сообщает ТАСС.

Обычно домогательства не расследуются на федеральном уровне, а остаются в компетенции прокуратур штатов. Теперь федеральным прокурорам, для того чтобы предъявить Вайнштейну обвинения, необходимо доказать, что его действия выходили за пределы одного штата.

Также отмечается, что адвокаты подозреваемого пытались отговорить прокуроров от дальнейшего разбирательства, делая акцент на том, что их подзащитный отрицает все обвинения.

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и Мира Сорвино, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили тысячи известных мужчин из киноиндустрии, спорта, бизнеса и политики. Например, обвинения выдвигались в отношении экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.