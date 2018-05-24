Фриман извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами

Американский актер Морган Фриман, которого ранее несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, извинился перед ними. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Любой, кто знает меня или кто работал со мной, знает, что я не тот человек, который будет намеренно оскорблять или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко. Я приношу извинения всем, кто почувствовал неудобство или унижение», — заявил актер.

Ранее сообщалось, что восемь женщин обвинили Фримана в сексуальных домогательствах. Они утверждают, что оскароносный актер допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера». Отмечалось, что от поведения Фримана пострадали молодые сотрудницы его компании Revelations Entertainment, а также журналистки.

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.