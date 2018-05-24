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Несколько женщин обвинили актера Моргана Фримана в домогательствах

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Сразу несколько женщин обвинили американского актера Моргана Фримана в домогательствах. Дамы утверждают, что обладатель престижной кинопремии «Оскар» допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера».

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Об этом сообщает CNN, не называя имен пострадавших.

Одной из пожаловавшихся на домогательства Фримана является ассистент по производству картины Going In Style, запущенной в работу в 2015 году.

Она рассказала журналисту телеканала, что в течение нескольких месяцев звезда Голливуда ежедневно комментировал ее одежду и фигуру. По словам женщины, однажды он сделал попытку «поднять ее юбку и спросил, есть ли на даме нижнее белье». Остановило Фримана замечание его коллеги по картине: актер Алан Аркин попросил его прекратить подобные действия, уточнила она.

С похожей историей выступила и другая дама, которая работала в 2012 году над созданием картины Now You See Me. Она рассказала телеканалу, что Фриман неоднократно комментировал ее фигуру и фигуру ее ассистентки.

Тем не менее официальных обвинений в адрес одного из самых известных актеров Голливуда пока не прозвучало.

Карьера Моргана Фримана в кино охватывает почти 50 лет. Он получил «Оскар» за роль второго плана в фильме «Малышка на миллион».

Минувшей осенью несколько десятков женщин, среди которых Анджелина Джоли, Леа Сейду, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд. После этого аналогичные обвинения прозвучали в адрес политиков, актеров и деятелей культуры.

 

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