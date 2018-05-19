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Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Знаменитого французского режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании, сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, 18 мая в один из комиссариатов Парижа с заявлением обратилась 27-летняя актриса. Она сообщила, что инцидент произошел в четверг вечером во время ее встречи с режиссером в отеле «Бристоль».

Имя актрисы не разглашается.

При этом адвокат Бессона Тьерри Марембер категорически отверг обвинения. По его словам, подобные заявления лживы, а режиссер «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют».

Он отметил, что 59-летний Бессон не отрицает своего знакомства с актрисой.

«Он никогда не допускал неподобающих действий в ее отношении», –– цитирует юриста ТАСС.

Полиция начала расследование.

2 мая стало известно, что помощница продюсера сериала «Марко Поло» подала в суд на известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвинив его в изнасиловании, сексуальном насилии и угрозах.

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