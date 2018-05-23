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Американка обвинила певца Ар Келли в домогательствах и подала в суд

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Фото: youtube.com
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Жительница США обвинила в домогательствах и сексуальном насилии американского музыканта и исполнителя Ар Келли (R. Kelly) и подала на него в суд в нью-йоркском Манхэттене.

Фейт Роджерс 20 лет познакомилась с певцом после его концерта в Техасе в 2017 году. Мужчина заявил, что рассчитывает на долгую романтическую связь с девушкой, сообщает ТАСС.

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Отношения девушки и певца длились около года. Всё это время, по ее словам, 51-летний Келли угрожал ей, унижал и склонял к нежелательной сексуальной связи, а также заразил венерическим заболеванием.

На данный момент представители певца воздерживаются от комментирования истории. При этом сама девушка не называет размер компенсации, которую хотела бы получить.

Крупнейшая в США компания потокового аудио Spotify две недели назад отказала в рекламной поддержке Ар Келли и изъяла его композиции из плейлистов, осудив таким образом его поведение и сексуальное насилие.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) родился в Чикаго и снискал мировую славу еще в 1990-х такими композициями, как Bump N' Grind, Your Body's Callin', Gotham City, а в 1996 году сингл I Believe I Can Fly принес ему премию «Грэмми» в трех номинациях.

В 2017 году в США разгорелся один из самых громких секс-скандалов за всю историю. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, политиков и бизнесменов начались после публикации в издании The New Yorker результатов расследования о кинопродюсере Харви Вайнштейне. Порядка 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и Мира Сорвино, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном в сексуальных домогательствах обвинили тысячи известных мужчин из киноиндустрии, спорта, бизнеса и политики. Например, обвинения выдвигались в отношении экс-президента США Джорджа Буша-старшего, Кевина Спейси, Чарли Шина, Пола Хаггиса, Сильвестра Сталлоне и многих других известных мужчин.

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