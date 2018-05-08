Защитника прав женщин в США обвинили в насилии

Генпрокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, который неоднократно публично защищал права женщин, обвинили в физическом насилии.

По данным издания New Yorker, четыре женщины, в разное время состоявшие в отношениях со Шнайдерманом, неоднократно подвергались физическому насилию с его стороны и были вынуждены обращаться к медикам.

Шнайдерман, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что это было частью ролевых игр. «Я никогда никому не причинял физического вреда», — добавил он. По словам пострадавших, насилие происходило не по обоюдному согласию.

Ранее Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Вайнштейнов и их компании Weinstein Company из-за скандала с сексуальными домогательствами. Как отмечают СМИ, генпрокурор Нью-Йорка также проводил гражданское расследование в отношении компании.

Скандал вокруг продюсера разгорелся в октябре 2017 года после журналистского расследования, в котором утверждалось, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц собственной компании. Против продюсера выдвинули обвинения в домогательствах более 80 представительниц киноиндустрии, в том числе актрис Анджелины Джоли, Сальмы Хайек и Гвинет Пэлтроу.