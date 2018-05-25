Вайнштейна отпустили под залог

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании двух женщин, отпустили под залог в $1 млн из здания суда в Нью-Йорке.

Помимо выплаты залога, мужчина обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Ранее 24 мая Харви Вайнштейн пришел в департамент полиции Нью-Йорка и сдался властям. Ему было предъявлено обвинение.

Скандал с домогательствами, в котором был замешан Вайнштейн, разгорелся осенью 2017 года после публикации издания The New York Times. Потерпевшие рассказывали об инцидентах с продюсером на условиях анонимности, но позже заявили об инцидентах публично. Сам Харви Вайнштейн отрицал все обвинения. Среди пострадавших от домогательств кинопродюсера — около 800 женщин, в числе которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд и другие.

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование по делу Вайнштейна 24 мая.