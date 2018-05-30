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СМИ сообщили о десятилетних отношениях Вайнштейна с обвиняющей его женщиной

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Американский продюсер Харви Вайнштейн 10 лет состоял по взаимному согласию в сексуальных отношениях с обвиняющей его в изнасиловании женщиной, заявил адвокат Бенджамин Брэфман.

«Вайнштейна обвиняют в изнасиловании только одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию, как до, так и после якобы имевшего место инцидента», — цитирует защитника NBC News.

Брэфман добавил, что это исключительный случай в его практике.

25 мая Вайнштейну были предъявлены обвинения в изнасиловании и домогательствах.

В 2017 году издание The New York Times опубликовало расследование о массовых случаях домогательств продюсера к женщинам-коллегам. Обвинения поддержали около 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После этого в США разгорелся секс-скандал, обвинения в домогательствах выдвигались против деятелей политики и культуры.

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