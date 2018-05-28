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Владимир Жириновский заступился за Харви Вайнштейна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обвиненный в изнасиловании американский продюсер Харви Вайнштейн является выдающимся человеком, которому свойственно иметь отклонения от нормы в своем поведении. Такое мнение на встрече с молодежью в Госдуме высказал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, таким людям нужна отдушина, иначе они не создавали бы настоящие шедевры искусства.

«Что лучше — получить 80 «Оскаров» и быть обвиненным, употреблять наркотики, иметь много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой с хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком? Никому ненужный, никому не интересный, никакого «Оскара», — заявил лидер ЛДПР.

По его словам, благодаря таким людям и существуют кино и музыка.

«Есть серая масса нас с вами людей. Простой человек не может это изобрести, не получится у него», — отметил Владимир Вольфович.

Такое суждение вызвало острую дискуссию среди собравшихся. В качестве примера глава ЛДПР привел слухи о гомосексуальности великого композитора Петра Чайковского. По его словам, гениальные люди в своем поведении всегда имеют отклонения от нормы, однако одна из присутствующих женщин заявила о некорректном сравнении этих двух личностей, отметив, что случаев насилия со стороны композитора не было.

Как сообщает «РИА Новости», Жириновский также отметил, что если бы женщины заявили об изнасиловании раньше, то смогли бы отсудить у продюсера определенные суммы.

«Почему они молчали?.. Если бы Вайнштейн схватил молодую актрису прямо в студии и изнасиловал — вот зверь. Он этого не делал, они сами приходили к нему», — заявил Жириновский, подняв вопрос о меркантильности некоторых женщин в данном вопросе.

Глава ЛДПР также поднял тему женской солидарности, однако одна из присутствующих возразила политику, отметив, что если будут насиловать мужчину, то она тоже заступится за него.

«Не надо насиловать. А кто говорит, что надо? Механизм надо понять, чтобы этого не было, надо понять, почему это происходит», — резюмировал Владимир Жириновский.

25 мая полиция Нью-Йорка задержала  продюсера Харви Вайнштейна по обвинениям в изнасиловании, которые выдвинули против него две актрисы. Позднее его выпустили под залог.

Год назад издание The New York Times опубликовало расследование о массовых случаях домогательств продюсера к женщинам-коллегам. Обвинения поддержали около 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После этого в США разгорелся секс-скандал, обвинения в домогательствах выдвигались против деятелей политики и культуры.

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